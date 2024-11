ATP Finals: Jannik Sinner holt den Gruppensieg - Medvedev scheidet aus

Jannik Sinner gewinnt bei den ATP Finals in Turin das letzte Gruppenduell gegen Daniil Medvedev 6:3, 6:4 und holt damit den Gruppensieg. Daniil Medvedev scheidet hingegen aus.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 14.11.2024, 22:12 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner war bereits vor dem Match für das Halbfinale qualifiziert.

Zu Beginn des Matches agierten beide Spieler zunächst auf Augenhöhe. Doch der konstante Druck von Jannik Sinner führte dann zum richtigen Zeitpunkt zum Erfolg. Daniil Medvedev konnte zunächst noch zwei Breakchancen abwehren und auf 3:3 stellen, musste jedoch anschließend den Aufschlagverlust hinnehmen.

Im zweiten Satz schlug der Weltranglistenerste dann früher zu, da die Probleme Medvedevs weiter zunahmen. Doch der 28-Jährige kämpfte sich mit einem Break zwischenzeitlich zurück in die Partie. Musste beim Stand von 4:5 erneut seinen Aufschlag abgeben und kassierte nach 1:14 Stunde die zweite Niederlage bei diesen ATP Finals.

Sinner hat Gruppensieg nach Satz eins sicher

Bereits nach dem ersten Satz der letzten Partie in der Gruppe „Ilie Nastase“ war der Ausgang entschieden. Jannik Sinner sicherte sich den ersten Satz im Duell mit Daniil Medvedev und hatte damit den Gruppensieg sicher. Daniil Medvedev hätte nur ein Zweisatzerfolg gegen den Südtiroler geholfen, um noch an Taylor Fritz vorbeizukommen, der Sinner in das Halbfinale von Turin folgen wird.

Die Halbfinalgegner von Jannik Sinner und Taylor Fritz werden am Freitag ermittelt. Alexander Zverev trifft auf Carlos Alcaraz, der einen Sieg benötigt, um das Halbfinale zu erreichen. Casper Ruud und Andrey Rublev bestreiten das zweite Duell der Gruppe „John Newcombe“

