ATP Finals: Jannik Sinner - Mutig und entschlossen zum größten Sieg der Karriere

Jannik Sinner hat bei den ATP Finals gegen Novak Djokovic seinen bislang wohl größten Erfolg gefeiert. Der Italiener überzeugte in Turin mit beeindruckendem Offensivtennis.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.11.2023, 12:00 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner setzte sich erstmals gegen Novak Djokovic durch

Es war eine Situation, die für Novak Djokovic eigentlich wie geschaffen schien: Doch anstatt sich (wie gewohnt) im alles entscheidenden Tiebreak durchzusetzen, musste der 24-fache Grand-Slam-Sieger seinen Kontrahenten Jannik Sinner bei den ATP Finals in Turin nach über drei Stunden Spielzeit zum Sieg gratulieren.

Denn Sinner zog sein mutiges Offensivtennis auch in der Crunchtime durch und fuhr im vierten Duell mit dem serbischen Ausnahmekönner somit seinen ersten Sieg ein. "Das ist Teil des Prozesses. Ich habe das Gefühl, dass ich in bestimmten Momenten der Matches etwas mehr Selbstvertrauen habe", meinte Sinner nach der Partie.

Sinner untermauert Ambitionen

Der angesprochene "Prozess" führte Sinner in der Saison 2023 in die absolute Weltspitze. Der 22-jährige Südtiroler liegt in der Weltrangliste bereits auf Rang vier und untermauerte mit dem Statement-Sieg über Djokovic seine Ambitionen. Sinner will und wird im Tennissport um die ganz großen Titel spielen.

Nie zuvor hatte Sinner dies so eindrucksvoll unter Beweis gestellt wie in Turin gegen Djokovic. "Ich denke, ich war in wichtigen Momenten sehr mutig und intelligent, besonders im dritten Durchgang", gab der Italiener, der im Entscheidungssatz zunächst einen 4:2-Vorsprung verspielt hatte, zu Protokoll. "Das bedeutet mir sehr viel."

Sinner noch nicht qualifiziert

Seinen Platz in der Vorschlussrunde hat Sinner trotz seines zweiten Sieges im zweiten Gruppenmatch aber noch nicht in der Tasche. Das gilt selbstredend auch für Djokovic. "Er hat einfach ein fantastisches Match gespielt. Das habe ich ihm auch am Netz gesagt. Ich denke, dass er in den wichtigsten Momenten sein bestes Spiel gemacht hat und den Sieg absolut verdient hat", gab sich der Weltranglistenerste als fairer Verlierer.

Djokovic bekommt es am Donnerstag mit Stefanos Tsitsipas' Ersatzmann Hubert Hurkacz zu tun, Sinner trifft am Abend auf Holger Rune. Abhängig von den Ergebnissen der beiden Partien könnten letztlich sogar die Game-Verhältnisse den Ausschlag über den Aufstieg geben.

