ATP Finals: Jannik Sinner schlägt auch Taylor Fritz in zwei Sätzen

Jannik Sinner hat bei den ATP Finals in Turin auch sein zweites Gruppenmatch gegen Taylor Fritz glatt gewonnen. Fix im Halbfinale steht der Südtiroler deswegen allerdings noch nicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.11.2024, 22:27 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner gewann am Dienstag in zwei Sätzen

Turnierfavorit Jannik Sinner hat bei den ATP Finals in Turin auch sein zweites Gruppenmatch gewonnen und sich im Kampf um das Halbfinale damit in eine ideale Ausgangsposition gebracht. Der Weltranglistenerste besiegte Taylor Fritz, der sich zum Auftakt gegen Daniil Medvedev behauptet hatte, am Dienstagabend mit 6:4 und 6:4.

Fritz erwischte in der Neuauflage des diesjährigen US-Open-Endspiels einen guten Start und fand im siebenten Spiel auch die ersten Breakbälle des Matches vor. Sinner wehrte diese allerdings ab und schlug wenig später eiskalt zu - mit seinem Break zum 6:4 brachte der Südtiroler sogleich den ersten Satz unter Dach und Fach.

Ein nahezu identes Bild bot sich den Zuschauern im zweiten Durchgang. Fritz hielt gegen den Branchenprimus grundsätzlich gut dagegen, in den entscheidenden Momenten wusste Sinner jedoch seine Extraklasse auszuspielen. Wieder gelang dem zweifachen Grand-Slam-Sieger im zehnten Spiel ein Break, das diesmal den 6:4 und 6:4-Erfolg bedeutete.

Nach seinem 6:3 und 6:4-Sieg über Alex de Minaur hält Sinner in der Ilie-Nastase-Gruppe nun bei der makellosen Bilanz von zwei Siegen und einem Satzverhältnis von 4:0. Ganz sicher ist ihm sein Platz im Halbfinale aber noch nicht, hatte Daniil Medvedev am Nachmittag gegen de Minaur doch in zwei Sätzen gewonnen. Am Donnerstag kommt es zu den Duellen zwischen Sinner und Medvedev bzw. Fritz und de Minaur.

