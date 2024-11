ATP-Finals Turin: Medvedev siegt glatt gegen De Minaur

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber seinem ersten Gruppen-Match bei den ATP-Finals in Turin setzte sich Daniil Medvedev mit einer souveränen Leistung gegen den Australier Alex de Minaur durch.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.11.2024, 15:54 Uhr

© Getty Images Im zweiten Match des Turniers in Turin konnte Daniil Medvedev gegen Alex de Minaur den ersten Sieg einfahren.

Ausruhen durfte sich Daniil Medvedev bei seinem Gruppenspiel gegen Alex De Minaur aufgrund seiner 6:3-Führung im direkten Vergleich nicht, schließlich konnte ihn der Australier bislang zweimal auf Masters-Ebene und in diesem Jahr im Achtelfinale von Roland Garros bezwingen.

Gespannt waren die Zuschauer, wie sich das Match zwischen den beiden exzellenten Counter-Punchern entwickeln würde. Schon im ersten Game gab es den erwartet intensiven Schlagabtausch mit langen Ballwechseln, in dem De Minaur eine Break-Chance seines Gegners abwehren und sein Service letztlich noch halten konnte. Die Spiele blieben weiter hart umkämpft, jedoch erspielte sich der 28-jährige Medvedev, der regelmäßig erfolgreich ans Netz aufrückte, weitere Break-Chancen und konnte dem 25-jährigen De Minaur zweimal in Folge den Aufschlag abnehmen. Auch bei den eigenen Aufschlägen konnte der US-Open-Champion von 2021 eine Schippe drauflegen und servierte den ersten Satz mit zwei souveränen Aufschlagspielen nach Hause.

Im zweiten Akt steigerte sich auch De Minaur bei eigenem Service, legte dabei mehr Konstanz an den Tag und gestaltete die Partie auf Augenhöhe. Beim Stand von 4:4 erkämpfte sich Medvedev jedoch eine Break-Chance und verwandelte diese mit einem sehenswerten Rückhand-Passierschlag. Ohne Mühe zeigte sich der Russe auch bei seinem letzten Aufschlagspiel und siegte nach 78 Minuten mit 6:2, 6:4.

In seinem letzten Gruppenspiel in der Gruppe “Ilie Nastase” sieht sich der Weltranglisten-4., der 2020 bei den ATP-Finals triumphieren konnte, am Donnerstag dem Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Südtirol gegenüber. Alex de Minaur bestreitet sein letztes Gruppenmatch gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz.

