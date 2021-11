ATP Finals: Kevin Krawietz und Horia Tecau qualifizieren sich - Top-8 komplett

Kevin Krawietz und Horia Tecau haben sich ebenso für die Nitto-ATP-Finals in Turin qualifiziert wie Jamie Murray und Bruno Soares. Damit stehen die Top-Acht beim Saisonfinale in Turin. Fragezeichen sind nur noch mit Filip Polasek verbunden.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 05.11.2021, 10:38 Uhr

Kevin Krawietz und Horia Tecau haben ihren Platz für die Nitto-ATP-Finals sicher

Doppelspezialist Kevin Krawietz reist zum dritten Mal in Folge zum Saisonfinale der besten Tennisprofis des Jahres. Der French-Open-Sieger von 2019 und 2020 qualifizierte sich mit seinem rumänischen Partner Horia Tecau als eine der acht besten Doppelpaarungen der Saison für die ATP Finals in Turin (14. bis 21. November), wie die ATP am Donnerstagabend mitteilte. Im Einzel ist auch Olympiasieger Alexander Zverev vertreten.

In den vergangenen beiden Jahren hatte Krawietz zusammen mit seinem angestammten Doppelpartner Andreas Mies, an dessen Seite er auch zweimal bei den French Open triumphiert hatte, die ATP Finals bestritten. Da sich der Kölner Mies Anfang des Jahres einer Knorpel-OP am Knie unterziehen musste, spielt Krawietz die Saison mit Tecau. Im kommenden Jahr wollen die "KraMies" dann wieder gemeinsam bei Turnieren an den Start gehen.

Line-up für Turin (fast) komplett

Neben Krawietz/Tecau fixierten zuletzt auch Jamie Murray und Bruno Soares ihr Ticket für das Saisonfinale der besten acht Doppelpaarungen des Jahres. Zuvor bereits hatten Nikola Mektic/Mate Pavic, Rajeev Ram/Joe Salisbury, Marcel Granollers/Horacio Zeballos, Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, Juan Sebastian Cabal/Robert Farah ihr Antreten in Turin hieb- und dingsfest gemacht.

Einziges Fragezeichen im Rennen um das Saisonfinale stellt derzeit Filip Polasek dar. Dieser wäre an der Seite von Ivan Dodig bereits für Turin qualifiziert, tritt in dieser Woche aber zusammen mit John Peer an - und hat noch eine reele Chance, sich auch mit dem Australier für die Nitto-ATP-Finals zu qualifzieren. Sollte das der Fall sein, so könnte sich Polasek aussuchen, mit welchem Doppelpartner er in Turin aufschlagen wird.