ATP Finals: Kevin Krawietz und Horia Tecau verlieren auch zweites Gruppenspiel

Kevin Krawietz und Horia Tecau mussten auch ihr zweites Gruppenspiel bei den Nitto-ATP-Finals 2021 in Turin verloren geben. Das deutsch-rumänische Duo unterlag Ivan Dodig und Filip Polasek in zwei Sätzen. Im ersten match des Tages überraschten Marcel Granollers und Horacio Zeballos gegen Pavic/Mektic.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 16.11.2021, 20:41 Uhr

Doppelspezialist Kevin Krawietz hat auch im dritten Anlauf das Halbfinale bei den ATP Finals verpasst. Der zweimalige French-Open-Sieger verlor am Dienstagabend in Turin mit seinem rumänischen Partner Horia Tecau auch die zweite Vorrundenpartie gegen die Australian-Open-Sieger Ivan Dodig/Filip Polasek 6:7 (2), 5:7 und hat keine Chance mehr aufs Weiterkommen.

Bereits in den vergangenen beiden Jahren war Krawietz beim Saisonfinale mit seinem Stammpartner Andreas Mies in der Gruppenphase gescheitert. Das abschließende Match gegen die bereits fürs Halbfinale qualifizierten Marcel Granollers/Horacio Zeballos steht am Donnerstag damit ganz im Zeichen des Abschieds von Tecau, der seine Karriere demnächst beendet.

Pavic/Mektic verlieren

Der 36-jährige Rumäne war Anfang der Saison als Partner für Krawietz eingesprungen, nachdem sich Mies einer Knorpel-OP am Knie unterziehen musste. Im kommenden Jahr werden die "KraMies", die 2019 und 2020 zusammen die French Open gewannen, wieder gemeinsam bei Turnieren an den Start gehen.

Im ersten Gruppenspiel des Tages sorgten Marcel Garnollers und Horacio Zeballos für eine Überraschung. Das Duo konnte die als Nummer eins gesetzten Mate Pavic und Nikola Mektic in zwei Sätzen besiegen. Die beiden Kroaten, welche die Doppelweltrangliste anführen, siegten im ersten Gruppenspiel gegen Krawietz/Tecau.