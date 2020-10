ATP Finals 2020: Krawietz und Mies dabei, Melzer lauert

Kevin Krawietz und Andreas Mies haben sich ihren Platz bei den ATP Finals 2020 gesichert. Das gab die ATP am Montag bekannt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2020, 14:51 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Kevin Krawietz, Andreas Mies

Krawietz und Mies belegen im aktuellen Race to London zurzeit den dritten Platz hinter Rajeev Ram/Joe Salisbury und Mate Pavic/Bruno Soares. Zuletzt hatten #Kramies ihren Titel in Roland Garros veteidigt.

Aus österreichischer Sicht hat Jürgen Melzer gute Aussichten auf eine Teilnahme bei den ATP Finals. Mit Partner Edouard Roger-Vasselin hat "Jojo" dank des Turniersiegs in St. Petersburg am gestrigen Sonntag sechs Plätze gut gemacht und belegt aktuell Rang 7.

Krawietz und Mies waren 2019 erstmals in London dabei, schieden jedoch nach nur einem Sieg in der Gruppenphase aus. Melzer war 2010 und 2011 bereits in London, kam aber ebenfalls nicht über die Gruppenphase hinaus.

Hier geht's zum aktuellen Doppel-Race