ATP Finals: Kyrgios und Kokkinakis verlieren zum Auftakt

Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis stehen schon nach dem ersten Match bei den ATP Finals in Turin unter Zugzwang. Die beiden Australier unterlagen Wesley Koolhof und Neal Skupksi mit 7:6 (3), 4:6 und 5:10.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.11.2022, 13:27 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios ist in Turin nur im Doppel im Einsatz

Exakt 90 Minuten dauerte das Match zwischen dem besten (Koolhof und Skupski) und dem wohl aufregendsten (Kokkinkais und Kyrgios) Doppel des Jahres 2022 an. Die beiden Australier starteten stark, mussten sich am Ende aber doch dem an Position eins gesetzten Duo geschlagen geben. Womit Kyrgios und Kokkinakis, die zu Beginn der Saison in Australien ihren ersten Grand-Slam-Titel geholt hatte, schon unter Zugzwang stehen.

Denn auch die anderen beiden Doppel in dieser grünen Gruppe wollen Ansprüche auf das Halbfinale anmelden. Da wären zum einen die beiden Kroaten Nikola Mektic und Mate Pavic. Und Ivan Dodig nd Austin Krajicek, die die Qualifikation für Turin im letzten Abdruck geschafft haben.

Am Sonntag konnten in der roten Gruppe Lloyd Glasspool und Hari Helliovaara sowie Joe Salisbury und Rajeev Ram jeweils mit Siegen einsteigen.