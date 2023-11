ATP Finals live: Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in seinem ersten Match bei den ATP Finals in Turin auf Carlos Alcaraz. Das Match gibt es nicht vor 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2023, 16:02 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev muss zum Auftakt der ATP Finals in Turin gegen Carlos Alcaraz ran

DTB-Spieler Alexander Zverev steigt am Montag in die ATP Finals in Turin ein. Auftaktgegner in der Gruppenphase ist der Weltranglisten-Zweite Carlos Alcaraz. Im Head-to-head der beiden Kontrahenten steht es ausgeglichen 3:3. Die letzte Begegnung holte sich der Spanier bei den diesjährigen US Open im Viertelfinale klar in drei Sätzen.

Zverev vs. Alcaraz - hier gibt es einen Livestream

Hier das Tableau in Turin