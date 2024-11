ATP Finals live: Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Carlos Alcaraz treffen bei den ATP Finals in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky. Und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2024, 18:21 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Alexander Zverev beim Laver Cup vor ein paar Wochen

Carlos Alcaraz bleibt in Turin der Mann für die Nachmittagsspiele. Mit Ausnahme seines Halbfinales im vergangenen Jahr durfte (oder musste) der Spanier bislang immer in der frühen Partie ran. So nun auch gegen Alexander Zverev (der wiederum ist nicht nur in Italien als Nachtschwärmer bekannt).

Für Alcaraz muss jedenfalls ein Sieg her, um sich die Chance auf das Halbfinale zu erhalten. Zverev genügen acht Spielgewinne. Die sollten bei der Aufschlagdominaz des deutschen allemal drin sein. In der Bilanz zwischen den beiden steht es nach zehn Partien übrigens unentschieden.

Alcaraz vs. Zverev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Tableau in Turin