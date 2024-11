ATP Finals live: Alexander Zverev vs. Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Casper Ruud treffen in der Gruppe “John Newcombe” bei den ATP Finals in Turin 2024 aufeinander. Das Match gibt es ab 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2024, 08:37 Uhr

Im Duell der “Auftakt-Gewinner” in der Gruppe “John Newcombe” trifft der Hamburger Alexander Zverev auf den Norweger Casper Ruud. Während der 27-jährige Zverev mit einer starken Leistung Andrey Rublev nicht zur Entfaltung kommen ließ, zeigte der 25-jährige Ruud gegen den Spanier Carlos Alcaraz eine grundsolide Vorstellung, profitierte dabei aber auch etwas von der erkältungsbedingten Beeinträchtigung seines Gegners.

Der direkte Vergleich zeigt, dass für den deutschen Olympiasieger von Tokio absolute Vorsicht geboten ist. Von den insgesamt sechs Aufeinandertreffen, wovon fünf auf Masters- oder Grand-Slam-Ebene stattfanden, konnte der deutsche Davis-Cup-Spieler die ersten drei Partien für sich entscheiden, musste aber seinem Gegner 2022 in Miami und 2023 im Halbfinale von Roland Garros zum Erfolg gratulieren.

Zverev vs. Ruud - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Casper Ruud gibt es ab 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

