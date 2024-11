ATP Finals: Zverev prolongiert Hochform mit Auftaktsieg gegen Rublev

Alexander Zverev ist mit einem 6:4 und 6:4 gegen Andrey Rublev in die ATP Finals 2024 in Turin gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.11.2024, 22:29 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev in Aktion

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Erfolgreicher Start von Alexander Zverev in die ATP Finals 2024 in Turin. Der an Position zwei gesetzte Deutsche gewann gegen Andrey Rublev mit 6:4 und 6:4 und legte damit den Grundstein für den Einzug in die Vorschlussrunde. Vor einem Jahr war Zverev nach der Gruppenphase ausgeschieden.

Zverev schloss nahtlos an seine starken Leistungen von Paris-Bercy an. Da hatte sich der gebürtige Hamburger ja auch als Meister der Effizienz gezeigt, in engen Matches seine wenigen Chancen genutzt. Gegen Rublev war dies im siebenten Spiel im ersten Satz der Fall. Bis dorthin hatte Zverev keinen einzige Punkt als Rückschläger gewonnen. Der Rest von Satz eins war dann ein lockeres Auslaufen für den Favoriten.

Zverev am Mittwoch gegen Ruud

Im zweiten Akt gelang Zverev bei 4:4 das Break, das ihm auch reichte. Nach 72 Minuten Spielzeit hatte Alexander Zverev den ersten Sieg fixiert - und auf dem Weg dorthin keine einzige Breakchance zugelassen.

Im ersten Match der Gruppe John Newcombe hatte schon am Nachmittag Casper Ruud einen erkrankten Carlos Alcaraz mit 6:1 und 7:5 besiegt. Damit kommt es am Mittwoch zum Aufeinandertreffen zwischen Ruud und Zverev. Im Head-to-Head mit dem Norweger führt Zverev knapp mit 3:2-Siegen.

