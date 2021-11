ATP Finals live: Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Daniil Medvedev bestreiten bei den ATP Finals in Turin das Endspiel. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Live-Ticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.11.2021, 09:56 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev und Alexander Zverev sind sich schon in der Gruppenphase begegnet

Und also treffen sich Daniil Medvedev und Alexander Zverev zum zweiten Mal bei den ATP Finals in Turin und zum zwölften Mal überhaupt. In der Gruppenphase lieferten sich die beiden einen großen Kampf, den Medvedev im Tiebreak des dritten Satzes für sich entscheiden konnte. Es war der fünfte Sieg in Folge für den Russen gegen Zverev.

Geht es nach dem Grad der Erschöpfung, dann sollten die Vorteile bei Medvedev liegen: Der konnte bei seinem Halbfinal-Sieg gegen Casper Ruud nämlich Kräfte sparen. Zverev musste gegen Novak Djokovic bis knapp vor Mitternacht hart arbeiten.

Zverev vs. Medvedev - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev gibt es ab 17 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.