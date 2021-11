ATP Finals live: Alexander Zverev vs Hubert Hurkacz im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev (ATP-Nr. 3) trifft in seinem finale Gruppenmatch auf Hubert Hurkacz (ATP-Nr. 9) - ab 14 Uhr live im TV und via Livestream auf Sky sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.11.2021, 11:02 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Hurkacz angeschlagen Bei Hubert Hurkacz gibt es einige Fragezeichen hinter seiner aktuellen Form. Der Pole wirkte beim Match gegen Jannik Sinner geschwächt. Gestern hat er auf der Anlage in Turin nicht trainiert und auch am heutigen Tag nur eine Trainingssession von einer halben Stunde angesetzt. Bislang gibt es aber keine Informationen, dass der Pole nicht spielen sollte. Da ihm noch die Möglichkeit auf das Halbfinale bleibt, wird er sicherlich mit aller Macht versuchen auf dem Court zu stehen. Sollte es spontan doch noch zu einem weiteren Rückzug kommt, stünde noch ein Ersatzmann bereit. Aslan Karatsev befindet sich mittlerweile in Italien, nachdem Jannik Sinner sowie Cameron Norrie bereits für die verletzten Matteo Berrettini und Stefanos Tsitsipas nachgerückt sind. Wer zieht ins Halbfinale ein? Der Kampf um das zweite Halbfinalticket in der Roten Gruppe ist eröffnet. Daniil Medvedev steht bereits als Gruppensieger fest. Ihm folgen möchte Alexander Zverev, der einen Sieg und eine Niederlage zu verzeichnen hat. Hubert Hurkacz musste dagegen schon zwei Niederlagen einstecken, hat aber ebenfalls noch Chancen auf ein Weiterkommen. Dazu muss Polens Nummer eins das Match gegen Zverev gewinnen und Medvedev muss seine Siegesserie am Abend fortsetzen. Sascha könnte mit einem Sieg bereits das Halbfinale festzurren, ohne auf das Ergebnis der Night Session zwischen Medvedev und Sinner zu warten. Guten Tag und herzlich willkommen zur dritten und letzten Runde der Roten Gruppe bei den ATP Finals in Turin. Ab 14 Uhr treffen Alexander Zverev und Hubert Hurkacz aufeinander.

© Getty Images Alexander Zverev, Hubert Hurkacz

Alexander Zverev hat es selbst in der Hand: Ein Sieg gegen Hubert Hurkacz und er steht im Halbfinale der ATP Finals in Turin, trotz seiner knappen Niederlage im zweiten Gruppenspiel gegen Daniil Medvedev. Gegen den habe er natürlich gewonnen wollen, so Zverev, "aber das Turnier ist noch nicht vorbei." Zverev hatte in seiner Auftaktpartie von der Aufgabe von Matteo Berrettini profitiert.

Sollte Hurkacz siegen, braucht er selbst Schützenhilfe in Form eines Sieges von Medvedev über Sinner am Abend. Er hat seine beiden bisherigen Partien gegen Medvedev und Ersatzmann Sinner verloren.

Zverev hatte die ATP Finals in 2018 in London für sich entschieden, er ist von den aktuell qualifizierten Spielern derjenige, der sich am häufigsten in Folge für das Jahressend-Turnier qualifiziert hat. Und der Spieler nach Djokovic, der insgesamt am häufigsten dabei war. "Ich habe noch die Chance, das Turnier zu gewinnen. Daran denke ich", sagte Zverev, der seinen traiditionellen Urlaub auf den Malediven dafür gerne noch etwas aufschieben würde.

Zverev führt im direkten Vergleich gegen Hurkacz

Im Head-to-Head führt Alexander Zverev: Nur eine Begegnung der beiden gab es bislang, 2019 beim Sandplatz-Masters-Turnier in Madrid - hier gewann Zverev mit 3:6, 6:4, 6:4. Nicht vergleichbar, so der Hamburger: "Wir haben vor zwei Jahren auf Sand gespielt,wir sind nun beide andere Spieler."

Hurkacz hatte in 2021 seinen großen Durchbruch geschafft, unter anderem mit seinem Turniersieg bei den Miami Open und dem Einzug ins Wimbledon-Halbfinale.

