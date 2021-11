ATP Finals live: Alexander Zverev vs Matteo Berrettini im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in seinem ersten Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin auf Matteo Berrettini. Das Spiel gibt es live im TV und Livestream auf Sky sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.11.2021, 11:02 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Matteo Berrettini

Eine klare Ansage klingt anders, aber Alexander Zverev hat nicht drumherum geredet: Müde sei er, fertig, nach einer anstrengenden und erfolgreichen Saison mit fünf Turniersiegen, darunter dem Olympiagold. Und nun: Ist der Urlaub ist zum Greifen nah. Aber Zverev stellte in Turin auch klar: "Ich werde nicht sagen, dass ich hier nur als Teilnehmer hergekommen bin. Ich will gut abschneiden und Matches gewinnen, das ist klar."

Und am liebsten dann doch die gesamten Finals. So wie 2018 - da gewann der Hamburger die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft der acht besten Spieler des Jahres mit einem Doppelschlag gegen Roger Federer im Halbfinale und Novak Djokovic im Finale.

Zverev hat zumindest eine letzte Auffrischung durchgezogen, habe in den letzten Tagen gar nichts gemacht, wie er am Freitag erklärte. Zuletzt war er vor einer Woche auf dem Matchcourt im Halbfinale von Paris gegen Daniil Medevedev relativ untergegangen - 2:6, 2:6 hieß es da. Die kurze Pause gibt ihm womöglich zumindest einen Anspruch auf die letzten Reserven, "deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen frischer als in Paris. Das brauchte ich."

Zverev-Gegner Berrettini: Wimbledonfinale in 2021

Gegner Matteo Berrettini hatte noch etwas mehr Auszeit: Er war in Paris gar nicht am Start, hatte zuletzt in Wien aufgeschlagen, davor in Indian Wells, beide Male mit mäßigem Erfolg. Zwei Turniersiege hat der Italiener in 2021 gefeierte, der größte Erfolg war aber freilich sein erstes Grand-Slam-Finale, in Wimbledon.

Im direkten Vergleich zwischen Zverev und Berrettini führt Zverev mit 3:1 - drei Begegnungen fanden jedoch auf Sand statt, nur eine auf Hartplatz, 2019 in Shanghai, Zverev siegte damals mit 6:3, 6:4.

Die ATP Finals in Turin mit Zverev, Djokovic und Co. könnt ihr mit Sky Ticket live streamen. Täglich ab 13 Uhr!

Zverev vs. Berrettini - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Alexander Zverev und Matteo Berrettini gibt's ab 21:00 Uhr live und exklusiv im TV und Stream bei Sky. Bei uns seid ihr im Liveticker dabei!

Das Tableau in Turin