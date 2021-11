ATP Finals live: Andrey Rublev vs. Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Andrey Rublev oder Casper Ruud - wer holt den letzten Halbfinal-Platz bei den ATP Finals in Turin? Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.11.2021, 13:58 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev hat gegen Casper Ruud noch nie verloren

Man soll zwar nicht jeder Statistik trauen, eine 4:0-Bilanz gibt aber schon Aufschluss darüber, wie die Genesis einer Rivalität verlaufen ist. Andrey Rublev nämlich hat alle vier Begegnungen mit Casper Ruud gewonnen, zuletzt standen sich die beiden auf Asche in Monte Carlo im Frühjahr 2021 gegenüber. Am heutigen Freitag bestreiten die beiden ein richtiges Endspiel - in der Gruppenphase. Denn der Sieger steigt in die Vorschlussrunde auf.

Die ATP Finals in Turin mit Zverev, Djokovic und Co. könnt ihr mit Sky Ticket live streamen. Täglich ab 13 Uhr!ticker

Und wer dort wartet, steht auch schon fest: Daniil Medvedev nämlich. Der Russe hat die Gruppe B mit drei Siegen für sich entschieden, sowohl gegen Alexander Zverev wie auch gegen Jannik Sinner im Tiebreak des dritten Satzes. Rublev und Ruud wiederum haben jeweils gegen Novak Djokovic verloren, der Russe feierte seinen einzigen Sieg bisher gegen Stefanos Tsitsipas, Ruu besiegte Cameron Norrie, den Ersatzmann des Griechen.

Rublev vs. Ruud - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Andrey Rublev und Casper Ruud gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.