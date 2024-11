ATP Finals live: Carlos Alcaraz vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Andrey Rublev treffen in der Gruppe “John Newcombe” bei den ATP Finals in Turin 2024 aufeinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2024, 14:00 Uhr

In der Vorrundengruppe “John Newcombe” kommt es heute ab 14 Uhr zum Duell zwischen Carlos Alcaraz und Andrey Rublev, die beide ihre Auftaktpartien bei den ATP-Finals verloren haben. Während der Spanier erkältungsgeplagt einem sehr solide agierenden Casper Ruud aus Norwegen unterlag, musste sich der Russe dem entfesselt aufspielenden Hamburger Alexander Zverev geschlagen geben.

Im direkten Vergleich konnten beide Protagonisten je ein Duell für sich entscheiden. 2023 siegte der 21-jährige Alcaraz an Ort und Stelle in Turin in zwei Sätzen. Über die volle Distanz ging es dieses Jahr beim Masters-Turnier in Madrid, als sich der 27-jährige Rublev gegen den damaligen Titelverteidiger durchsetzen konnte.

Alcaraz vs. Rublev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Andrey Rublev gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

In der zweiten Partie des Tages in dieser Gruppe bekommt es am Abend Alexander Zverev mit Casper Ruud zu tun.

