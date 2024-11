ATP Finals live: Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Casper Ruud treffen in der Gruppe “John Newcombe” bei den ATP Finals in Turin 2024 aufeinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.11.2024, 12:09 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat alle vier bisherigen Matches gegen Casper Ruud gewonnen

Ein Auftakt bei den ATP Finals 2024 in Turin gegen Casper Ruud? Das hätte historisch betrachtet schlimmer für Carlos Alcaraz kommen können. Denn der Spanier führt in der Bilanz mit Ruud souverän mit 4:0-Siegen. Tatsächlich hat Alcaraz erst einen einzigen Satz gegen Ruud verloren: im Endspiel der US Open 2022.

Andererseits ist Carlos Alcaraz mit dem Hallentennis bislang noch nicht so richtig warm geworden. Und Casper Ruud hat in Turin ja schon einmal das Endspiel erreicht - vor zwei Jahren war´s. Da hatte er dann aber gegen Novak Djokovic keinen Auftrag.

Alcaraz vs. Ruud - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Andrey Rublev gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

In der zweiten Partie in dieser Gruppe bekommt es am Abend Alexander Zverev mit Andrey Rublev zu tun.

Hier das Tableau in Turin