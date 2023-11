ATP Finals live: Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz bekommt es in seinem dritten Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin mit Daniil Medvedev zu tun. Das Match gibt es nicht vor 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2023, 18:33 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev trifft auf Carlos Alcaraz

Die Ausgangslage ist schnell erklärt: Mit einem Erfolg über den bereits qualifizierten Daniil Medvedev würde sich Carlos Alcaraz seinen Platz im Halbfinale der ATP Finals sichern. Sollte der amtierende Wimbledon-Champion hingegen verlieren, hätte Alexander Zverev am Abend gegen Andrey Rublev noch die Chance, in die Vorschlussrunde einzuziehen.

Im Head to Head zwischen Alcaraz und Medvedev steht es 2:2, das bislang letzte Duell gewann Medvedev im Halbfinale der diesjährigen US Open in vier Sätzen.

Die Partie zwischen Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev gibt es nicht vor 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Ticker.

