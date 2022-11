Wer hätte gedacht, dass das hier so eine einseitige Angelegenheit wird? Gerade einmal 70 Minuten brauchte Casper Ruud, um Novak Djokovic in das Endspiel zu folgen und Revanche für seine Halbfinal-Niederlage gegen Medvedev im Vorjahr zu nehmen. Es war vor allem ein Sieg der Nerven, die Rublev nach einem unerwarteten Break im ersten Satz vollends verlor. Der Russe fand eigentlich gut in das Match, brach mit dem Break aber komplett ein - 17 Unforced Errors standen am Ende zu Buche. Erst gegen Ende des zweiten Satz konnte sich der Moskauer wieder fangen, das Comeback kam jedoch zu spät. An diesem Abend gewann nicht unbedingt der bessere Spieler, aber der nervenstärkere - eine Tugend, die auch morgen gegen den Djoker von Nutzen sein könnte.