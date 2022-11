Auch Andre Rublev war in Wien und in Paris mit von der Partie. Bei beiden Turnieren verlor die Nummer Sieben der Welt sein zweites Match. Während in Paris der spätere Sieger Holger Rune der "Endgegner" war, scheiterte Rublev in Wien gegen Dimitrov. Mit Isner und auch Schwartzman hatte Rublev vorher zwar namhafte Gegner ausgeschaltet, allerdings dürfte er sich dennoch mehr ausgerechnet haben.