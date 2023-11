ATP Finals live: Daniil Medvedev vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev trifft in seinem ersten Match bei den ATP Finals in Turin auf Andrey Rublev. Das Match gibt es nicht vor 21:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2023, 13:38 Uhr

© Getty Images Mit Daniil Medvedev und Andrey Rublev treffen zwei russische Spieler bei den ATP Finals in Turin aufeinander

Die zweite Montags-Partie bei den ATP Finals in Turin ist ein innerrussisches Duell: Daniil Medvedev trifft auf seinen Landsmann Andrey Rublev. Das Head-to-head spricht eine deutliche Sprache für den Weltranglisten-Dritten. Medvedev führt dort mit 6:2 und konnte auch beide Matches 2023 (Dubai, US Open) für sich entscheiden.

Medvedev vs. Rublev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniil Medvedev und Andrey Rublev gibt es nicht vor 21:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Ticker.

