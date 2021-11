ATP Finals live: Daniil Medvedev vs. Hubert Hurkacz im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev und Hubert Hurkacz bestreiten bei den ATP Finals in Turin die erste Einzel-Partie. Das Match gibt es ab 14:00 live im TV und Stream bei Sky zu sehen, hier findet ihr den Match-Tracker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2021, 23:08 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev und Hubert Hurkacz eröffnen die ATP Finals in Turin

Nach zwölf Jahren in London gastieren die ATP Finals in dieser Saison erstmals in Turin. Die erste Einzel-Begegnung in der italienischen Metropole werden Daniil Medvedev und Hubert Hurkacz bestreiten. Im direkten Vergleich der beiden steht es 1:1. Hurkacz siegte heuer in Wimbledon in fünf Sätzen, wenige Wochen später revanchierte sich Medvedev mit einem Dreisatzerfolg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto.

Medvedev vs. Hurkacz - wo es einen Livestream gibt

Das Tableau in Turin