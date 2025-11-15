ATP Finals live: Jannik Sinner vs. Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Alex de Minaur treffen im Halbfinale der ATP Finals in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 15.11.2025, 00:11 Uhr

Die Gruppenphase der ATP Finals in Turin war ein wahres Schaulaufen der beiden aktuell besten Spieler der Welt. Wie der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz konnte auch Jannik Sinner all seine drei Vorrundenspiele für sich entscheiden. Auf dem Weg zum Traumfinale steht dem Südtiroler nur noch Alex de Minaur im Halbfinale im Weg.

Als “Mission Impossible” dürfte die Vorschlussrunde aus Sicht des Australiers eingeschätzt werden, schließlich musste er all seine 12 bisherigen Vergleiche, zuletzt im Halbfinale der Erste Bank Open in Wien, mit dem vierfachen Grand-Slam-Champion aus Italien verloren geben. Immerhin konnte “Demon” in seinem letzten Gruppen-Match mit einem Sieg gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz seine Serie von zuletzt 16 Niederlagen gegen Top-10-Spieler in Folge beenden.

