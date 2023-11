ATP Finals live: Jannik Sinner vs. Holger Rune im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Holger Rune treffen im letzten Gruppenmatch bei den ATP Finals 2023 aufeinander. Das Match gibt es ab 21 Uhr live im TV und Livetsream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2023, 21:08 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Holger Rune treffen zum dritten Mal aufeinander

Es wird das dritte Match zwischen Jannik Sinner und Holger Rune werden - die beiden bisherigen konnte sich der Däne 2022 in Sofia und in diesem Frühjahr in Monte-Carlo holen.

Sinner muss für einen Platz im Halbfinale mindestens einen Satz gewinnen. Holger Rune muss schon mit 2:0-Sätzen reüssieren.

Sinner vs. Rune - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Holger Rune gibt es ab 21 Uhr live im TV und Livetsream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Turin