Djokovic gewann zuletzt zehn seiner letzten elf Matches gegen Top 10-Spieler. Ruud hingegen zeigte sich vor Turnierbeginn nicht wirklich in Form, was ihn vor dem Match zu folgender Aussage veranlasste: "Als die Auslosung vollzogen wurde, hätte man mit mir als Finalisten wohl am wenigsten gerechnet. Die anderen sind vielleicht besser auf hartem Untergrund, doch es sind so kleine Unterschiede in diesem Sport!"