Im Halbfinale der ATP Finals gewinnt Novak Djokvic den ersten Satz gegen Taylor Fritz denkbar knapp im Tiebreak. Nach gutem Beginn hat der Serbe sich von den zu häufigen Fehlern von Taylor Fritz anstecken lassen, sodass sich ein eher von Fehlern als von starken Schlägen geprägter Satz entwickelte. Das bisher eher niveauarme Match spiegelt sich auch in den Statistiken wider: Beide Akteure haben deutlich mehr unforced errors gemacht als Winner geschlagen (Djokovic 13:8, Fritz 20:11). Ein Break des Djokers in der Mitte des Satzes hatte keine Auswirkungen, Fritz holte sich sofort das Re-Break. So ging es in den Tiebreak, den Djokvic gewann, weil er in den entscheidenden Momenten starke Schläge auspackte!