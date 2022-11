Im ersten Spiel bekam es Rafael Nadal am Sonntag mit dem US-Amerikaner Taylor Fritz zu tun. Am Ende hiess es 7:6 und 6:1 für den US-Boy, der Nadal über weite Strecken dominierte. Vor allem seinen sonst so starken Return konnte der Spanier überhaupt nicht ins Spiel bringen und stand am Ende der Partie sogar gänzlich ohne Breakball da. Auf dem hohen Niveau der ATP Finals ist das natürlich zu wenig und so muss sich der Altmeister aus Manacor heute sicherlich steigern.