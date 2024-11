ATP Finals live: Taylor Fritz vs. Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Taylor Fritz und Alex de Minaur treffen in ihrem jeweils dritten Gruppenmatch bei den ATP Finals in Turin 2024 aufeinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2024, 22:52 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur führt im Head-to-Head gegen Taylor Fritz mit 5:3

Eigentlich sollte man meinen, dass Taylor Fritz aufgrund der letzten Ergebnisse als klarere Favorit in diese Partie geht. Aber Vorsicht: Im Haed-to-Head hat Alex de Minaur die Nase mit 5:3-Siegen vorne. Der letzte Sieg von Fritz datiert aus Eastbourne 2022, die beiden danach folgenden Partien hat de Minaur für sich entscheiden können.

Fritz hat in Turin zum Auftakt gegen Daniil Medvedev gewonnen, seine zweite Partie trotz starker Leistung gegen Jannik Sinner verloren. De Minaur wartet bei seiner ersten Teilnahme an den Finals noch auf ein Erfolgserlebnis.

Fritz vs. De Minaur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alex de Minaur und Taylor Fritz gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

