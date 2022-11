Taylor Fritz hat bei seinem beeindruckenden 7:6 und 6:1 gegen Rafael Nadal erneut bewiesen, dass er in dieser Saison das beste Tennis seiner Karriere spielt. Nach drei Turniersiegen rangiert der US-Amerikaner erstmals in den Top Ten. Im Oktober hatte Fritz das Turnier in Tokio gewonnen, nachdem er zuvor schon beim Masters in Indian Wells und in Eastbourne erfolgreich war. Fritz geht voller Selbstbewusstsein in sein zweites Match, vor allem weil ihm die Bedingungen in Turin liegen. "Der Platz ist unheimlich schnell. Das ist auf jeden Fall gut für mich, vor allem für meinen Aufschlag und meine Rückhand", so Fritz im Vorfeld der Partie.