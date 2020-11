ATP Finals London: Rafael Nadal mit glattem Auftakt-Sieg gegen Andrey Rublev

Rafael Nadal ist mit einer beeindruckenden Leistung in die ATP Finals 2020 gestartet: Der Spanier besiegte Andrey Rublev mit 6:3 und 6:4. Am Dienstag trifft Nadal damit auf Dominic Thiem.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2020, 22:46 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal hat am Sonntag in London überzeugt

Rafael Nadal hat bei den ATP Finals in London einen Fehlstart wie im vergangenen Jahr vermieden: Der Spanier, der das Jahresend-Turnier der ATP in seiner Karriere noch nie gewinnen konnte, besiegte Andrey Rublev sicher mit 6:3 und 6:4. Das Ergebnis fiel zwar nicht ganz so deutlich aus wie beim bisher einzigen Treffen in New York 2017 (damals hatte Nadal mit 6:1, 6:2, 6:2 die Nase vorne), gefährdet war der Sieg von Nadal höchstens bis Mitte des ersten Satzes. Da schaffte der Weltranglisten-Zweite das erste Break des Abends.

Auch in Durchgang zwei holte sich Nadal gleich zu Beginn das Aufschlagsspiel seines Gegners. Und blickte nicht mehr zurück. Am Ende hatte sich Rublev keine einzige Breakchance erspielen können. Zu druckvoll agierte der Favorit vor allem mit der Vorhand.

Rublev hat in diesem Jahr bereits fünf Turniere gewonnen. Alleine nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs konnte er sich in Hamburg, St. Petersburg und Wien den Titel holen. Nadal ließ dem Debütanten aber keine Chance. Nach 77 Minuten Spielzeit verwandelte Nadal seinen zweiten Matchball.

Im ersten Einzel-Match des Tages hatte sich Dominic Thiem in der Wiederauflage des Endspiels von 2019 mit 7:6 (5), 4:6 und 6:3 gegen Stefanos Tsitsipas durchgesetzt. Damit trifft der Österreicher am Dienstag auf Rafael Nadal, für Tsitsipas und Rublev geht es im direkten Duell schon um alles.