ATP Finals: Max Purcell und Jordan Thompson erkämpfen das Halbfinale

Max Purcell undJordan Thompson haben das Halbfinale der ATP Finals in Turin erreicht. Gegen Marcel Granollers und Horacio Zeballos siegte das australische Duo 7:6(14), 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.11.2024, 20:51 Uhr

Jordan Thompson (li.) und Max Purcell verlängern ihren Aufenthalt in Turin.

Knackpunkt der Partie war der spannende Tiebreak des ersten Satzes, den Max Purcell und Jordan Thompson erst nach 30 gespielten Punkten für sich entscheiden konnten. Marcel Granollers und Horacio Zeballos, die als zweitbestes Duo in die Finals gestartet sind, konnten zuvor vier Satzbälle nicht nutzen.

Mit dem Selbstvertrauen des positiven Endes aus Satz konnten die Australier im zweiten Durchgang dann schnell eine komfortable Führung erspielen und damit den Einzug in die Runde der besten vier Duo in Turin perfekt machen. Für Granollers/Zeballos endet die Woche in Turin damit vorzeitig nach drei Niederlagen in der Gruppenphase.

Krawietz/Pütz können auf Australier treffen

Die US-Open-Sieger Purcell und Thompson kommen damit als mögliche Halbfinalgegner für Kevin Krawietz und Tim Pütz in Frage, die bereits sicher für das Halbfinale qualifiziert sind und am morgigen Freitag die Gruppenphase mit dem dritten Sieg im dritten Match beschließen können. Gegner sind die breits ausgeschiedenen Matthew Ebden und Rohan Bopanna. Sollte das eintreffen, wird das Team von Down Under am Samstag das deutsche Duo herausfordern.

Wenn Krawietz/Pütz nach einer Niederlage auf dem zweiten Platz der Gruppe landen, so geht es übermorgen gegen Harri Heliovaara und Henry Patten, die selbst unbeschadet durch die Gruppenphase marschieren konnten.