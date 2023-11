ATP Finals: Medvedev gewinnt Powerduell gegen Rublev

Daniil Medvedev hat mit einem 6:3, 6:2 bei den ATP Finals in Turin einen erfolgreichen Einstand gegen Andrey Rublev gefeiert.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 13.11.2023, 22:44 Uhr

Daniil Medvedev siegte gegen Andrey Rublev in zwei Sätzen.

Beide Kontrahenten agierten von Beginn an mit gewohnter Power gegeneinander. Zuletzt trafen beide Spieler bei den US Open aufeinander. Die Viertelfinalpartie entschied Medvedev in drei Sätzen für sich, der vor dem heutigen Match bereits sechs Siege in acht Partien gegen seinen Landsmann erringen konnte.

Medvedev, der im ersten Satz weniger vermeidbare Fehler als Rublev machte, hatte gleich zu Beginn einige Breakchancen. Doch erst beim Stand von 3:3 gelang dem dritten des ATP-Rankings das erste Break des Abends. Dieser Vorsprung reichte auch zum Satzgewinn, jedoch musste Medvedev anschließend viel Arbeit in seinen Aufschlagspielen investieren und selbst sieben Breakmöglichkeiten abwehren, um die Führung zu erhalten.

Medvedev gewinnt intensive Partie

Im zweiten Satz legte der Sieger der ATP Finals von 2020 dann direkt ein glückliches Break vor. Doch Rublev zeigte sich davon unbeeindruckt und spielte weiterhin ein hohes Tempo, was jedoch zum nächsten Break für Medvedev zum 4:1 führte. Die Vorentscheidung in einer intensiven Partie, die phasenweise enger verlief als es das Ergebnis am Ende darstellt. Nach 1:32 Stunde sicherte Medvedev den Auftakterfolg.

Damit führt 27-Jährige die Gruppe gemeinsam mit Alexander Zverev an, der ebenfalls gegen Carlos Alcaraz siegreich war. Die beiden Sieger werden in der zweiten Runde der Gruppenphase aufeinandertreffen. Ebenso wie die beiden unterlegenen Spieler.

