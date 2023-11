ATP Finals: Medvedev nach Sieg über Zverev erster Halbfinalist

Daniil Medvedev hat mit einem 7:6 (7) und 6:4 gegen Alexander Zverev als erster Spieler das Halbfinale der ATP Finals 2023 erreicht. Der Deutsche muss nun dafür am Freitag Andrey Rublev schlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2023, 23:03 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev am Mittowchabend in Turin

Alexander Zverev hatte sich offenbar vorgenommen, sehr aggressiv gegen Medvedev vorzugehen. Und das zog Zverev auch durch. Trotz eines Fehlstarts mit einem Break gleich im ersten Spiel setzte der Deutsche seinen Gegner immer wieder unter Druck, tauchte ein um´s andere Mal am Netz aus und schaffte das Rebreak zum 3:3. Entschieden wurde Satz eins dann in einem Tiebreak - das Zverev eigentlich hätte gewinnen müssen: Beim Stand von 4:1 versenkte er einen einfachen Rückhand-Volley im Netz. Danach blieben zwei Satzbälle ungenutzt. Daniil Medvedev dagegen verwertete gleich seinen ersten.

Der zweite Durchgang verlief bis zum 4:4 ausgeglichen - dann erarbeitete sich Zverev den ersten Breakball im Satz. Verzog aber eine Rückhand. Im zehnten Spiel zeigte dann Zverev erstmals eine kleine Schwäche, lag erstmals in diesem Satz mit 0:30 zurück. Die nächsten beiden Punkte gingen an Zverev - aber nach einer Spielzeit von 1:45 Stunden hatte Daniil Medvedev seinen ersten Matchball. Und den nutzte er.

Damit steht der Russe bereits im Halbfinale. Damit Alexander Zverev, der in Turin 2021 schon einmal gewonnen hat, auch hinkommt, muss er am Freitag Andrey Rublev besiegen. Und ist dabei dennoch möglicherweise auf Schützenhilfe seines heutigen Bezwingers angewiesen: Denn auch Carlos Alcaraz, der früher am Mittwoch gegen Rublev gewonnen hat, hat noch eine Chance auf einen Platz in der Vorschlussrunde am Samstag.

