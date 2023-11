ATP Finals: Muss Stefanos Tsitsipas um seinen Start zittern?

Stefanos Tsitsipas plagen vor den ATP Finals in Turin offenbar Ellbogenprobleme.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.11.2023, 20:05 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hat offenbar mit Ellbogenproblemen zu kämpfen

Schlechte Nachrichten für die Fans von Stefanos Tsitsipas: Der Grieche hat vor Beginn der ATP Finals in Turin offenbar mit Problemen am rechten Ellbogen zu kämpfen. Laut Medienberichten soll der 25-Jährige am Sonntag bereits zum zweiten Mal eine Trainingseinheit abgebrochen haben.

Tsitsipas wurde vor zwei Jahren am Ellbogen operiert und konnte die ATP Finals damals nicht zu Ende spielen. Seither schien der Weltranglistensechste die Verletzung jedoch in den Griff bekommen zu haben.

Hurkacz steht als Ersatzmann bereit

Plangemäß würde Tsitsipas am Sonntag das erste Einzel der diesjährigen ATP Finals bestreiten. Der Grieche bekäme es ab 14:30 Uhr mit Lokalmatador Jannik Sinner zu tun. Sollte Tsitsipas nicht spielen können, würde der Pole Hubert Hurkacz für ihn einspringen.

Zuletzt bewies Tsitsipas ansteigende Form: Sowohl bei den Erste Bank Open in Wien als auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy erreichte der zweifache Grand-Slam-Finalist die Vorschlussrunde.

