ATP Finals: Nadal gegen Fritz - gibt es heute den nächsten Instant Classic?

Rafael Nadal trifft heute um 21 Uhr (live im TV und Livestream bei Sky) auf Taylor Fritz. Mit dem US-Amerikaner hat sich Nadal in diesem Jahr schon bemerkenswerte Duelle geliefert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.11.2022, 16:38 Uhr

© Getty Images In Wimbledon hatte Rafael Nadal gegen Taylor Fritz die Nase vorne

Das letzte Einzel-Match, das Rafael Nadal bislang in London bestritten hat? Richtig: Es war das Viertelfinale in Wimbledon, das er mit lädierten Bauchmuskeln gerade mal noch so überstand, zur Vorschlussrunde gegen Nick Kyrgios aber nicht mehr antreten konnte. Der unglückliche Verlierer damals? Taylor Fritz. Unglücklich insofern, als dass der US-Amerikaner eine für ihn historische Chance vergeben hat. Denn Nadal absolvierte das gesamte Match ohne wirkungsvollen Aufschlag, auf Rasen immer noch die größte Waffe. Und Fritz war nicht in der Lage, diese Schwäche zu nutzen.

Ein paar Woche zuvor war Fritz das besser gelungen: Im Endspiel von Indian Wells triumphierte er gegen einen auch dort angeschlagenen Nadal, beendete dessen Siegesserie in der damals noch recht jungen Spielzeit. Vor dem Klassiker in der kalifornischen Wüste hatte Nadal das Vorbereitungsturnier in Melbourne, die Australian Open und das Turnier in Acapulco für sich entschieden. Danach musste er pausieren, stieg später in die Sandplatzsaison ein - und gewann dennoch die French Open.

Nadal in der einfacheren Gruppe

Ein Triumph beim Saisonabschluss der ATP fehlt Rafael Nadal allerdings noch. Was in erster Linie mit dem Umstand zusammenhängt, dass die inoffizielle Weltmeisterschaft in der Regel in der Halle und auf Belägen ausgetragen wird, die dem spanischen Großmeister im eine Nuance zu schnell sind. Und zu wenig sandig. In die 2022er-Ausgabe startet Nadal mit einigen Fragezeichen, sein letzter Auftritt in Paris-Bercy hat Rätsel aufgegeben. Er selbst erklärte sein Ausscheiden gegen Tommy Paul mit einer Krankheit.

Ob 2022 das Jahr sein wird, in dem Rafael Nadal eine der wenigen Lücken in seiner Tennisvita schließt (der Titel in Miami wäre eine weitere gewesen - aber da konnte er ja nicht antreten)? Nicht sehr wahrscheinlich. Aber auch nicht unmöglich. Denn es wird in der grünen Gruppe voraussichtlich einfacher sein, in die Vorschlussrunde einzuziehen als in der roten. Dort sind Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas versammelt. Nadal bekommt es neben Fritz „nur“ mit Casper Ruud (kein Hallen-Experte) und mit Félix Auger-Aliassime (sehr wohl ein Hallen-Experte, aber eben auch ein Neuling) zu tun.

Und die letzten Jahre haben ja gezeigt: Ab dem Halbfinale werden keine Wetten mehr angenommen. Denn dann kommt es nur noch auf das Momentum an, das die Spieler haben.

Hier das Draw in Turin