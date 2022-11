ATP Finals: Novak Djokovic - Jedes Match "wie ein Finale"

Novak Djokovic möchte bei den morgen startenden ATP Finals in Turin seinen sechsten Titel holen. Einfach wird die Aufgabe jedoch keinesfalls.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.11.2022, 13:42 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic möchte bei den ATP Finals in Turin seinen sechsten Titel holen

Neben Rafael Nadal ist mit Novak Djokovic noch eine zweite lebende Legende bei den diesjährigen ATP Finals in Turin mit am Start. Der Südslawe, der sich beim letzten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres im Endspiel dem jungen Dänen Holger Rune in drei engen Sätzen geschlagen geben musste, ist heiß auf einen sechsten Erfolg bei der inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaft. Zuletzt ist ihm dieser im Jahr 2015 geglückt - für einen Mann seiner Spielklasse klafft da in diesem Fall bereits eine viel zu große Lücke.

Im Vorfeld des Jahresabschluss-Events in der italienischen Region Piemont zeigte sich der ehemalige Weltranglisten-Erste jedenfalls vollstens motiviert: "Hier zu gewinnen, wäre ein perfekter Saisonabschluss. Das i-Tüpfelchen also, aber davon sind wir noch weit entfernt. Es ist eine lange Woche, aber ich freue mich darauf." Zum 15. Mal schlägt der 35-Jährige aus Belgrad bei den Finals auf: "Ich habe Erfahrung bei diesem Turnier, ich hoffe, dass mir das Vorteile verschafft."

"Ich bin in guter Form"

Selbstverständlich nagt auch am 21-fachen Major-Triumphator der Zahn der Zeit: "Ich fühle mich nicht mehr so jung, wie die anderen Spieler, es ist immerhin eine Weile her, dass ich dieses Turnier das erste Mal gespielt habe. Aber ich bin in guter Form, vor allem in den letzten vier oder fünf Monaten. Ich habe Wimbledon gewonnen und auch die meisten Turniere, die ich in der Halle gespielt habe."

Illusionen ob einer entspannten Tennis-Woche gibt sich "Nole" jedenfalls nicht hin: "Ich denke, die Intensität wird sehr hoch sein. Jedes Spiel wird wie ein Finale sein."

Hier das Einzel-Tableau aus Turin.