ATP Finals: Nur in New York City - als Björn Borg Strafpunkte kassierte

Seit 1970 trägt die ATP eine Jahresendturnier mit den besten Spielern der Saison aus. Die Finals haben in ihrer 50-jährigen Geschichte nicht nur für sportliche Glanzpunkte gesorgt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2020, 10:14 Uhr

© Getty Images Björn Borg hat das Jahresendturnier der ATP zweimal gewonnen

Wer den Kinofilm „Borg vs. McEnroe“ gesehen hat, weiß: Björn Borg mag in seiner Glanzzeit auf den großen Tennisplätzen dieser Welt so gut wie keine Emotionen gezeigt haben. Als Jugendlicher galt der Schwede aber als Heißsporn. So sehr, dass er sogar eine Zeit lang gesperrt wurde, wie Borg in einem Chat mit Tim Henman und Roger Federer verriet.

„Ich wurde im Alter von 13 Jahren wegen meines schlechten Benehmens aus dem Verkehr gezogen“, so Borg. „Und danach habe ich nie mehr meinen Mund geöffnet, weil ich Tennis spielen und nicht mehr gesperrt werden wollte. Als Spieler ist man manchmal so frustriert, dass man schreien möchte, aber man muss sich zurückhalten. Das war wahrscheinlich der stärkste Teil meines Spiels. Der andere Spieler hatte keine Ahnung, was meine Emotionen waren.“

McEnroe bekam einen Punkt geschenkt

Einmal aber konnte sich selbst „Eis Borg“ nicht zurückhalten: Bei den ATP Finals 1980 im Madison Square Garden in New York City. Borg trat gegen einen seiner großen Rivalen an, John McEnroe, der in New York den größtmöglichen Heimvorteil genoss. Womöglich auch bei den Schiedsrichtern. Beim Stand von 3:3 im Tiebreak des dritten Satzes korrigierte der Stuhlschiedsrichter eine Entscheidung nämlich zugunsten von McEnroe, was bei Björn Borg nicht gut ankam.

„Das hat mich sehr aufgeregt“, erinnerte sich Borg. „Ich bin zum Schiedsrichter gegangen, war ziemlich nett, aber ich wollte ein paar Antworten. Er hat mir die falschen Antworten gegeben, ich habe eine Verwarnung und dann auch noch zwei Strafpunkte aufgebrummt bekommen. Das war der einzige Anlass in meiner ganzen Karriere, bei dem ich eine Verwarnung und Strafpunkte kassiert habe. Aber ich habe das Match dennoch gewonnen.“

Borg beendet Karriere mit 26 Jahren

Borg gewann auch das gesamte Turnier, schlug Vitas Gerulaitis im Endspiel sicher mit 6:2 und 6:2. Ein Jahr später triumphierte der mittlerweile 64-Jährige erneut im Madison Square Garden, mit Erfolgen über McEnroe, Jose Luis-Clerc, Jimmy Connors und Ivan Lendl.

Es sollte der letzte große Titel für Björn Borg bleiben. Wenige Monate später beendete er seine Karriere, im Alter von nur 26 Jahren.