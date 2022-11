ATP Finals: Rafael Nadal am Sonntag im Einsatz, Novak Djokovic spielt am Montag

Rafael Nadal wird bei den ATP Finals in Turin bereits am Sonntag ins Turniergeschehen eingreifen. Topfavorit Novak Djokovic bestreitet sein erstes Match gegen Stefanos Tsitsipas am Montagabend.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.11.2022, 19:41 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal ist bereits am Sonntag im Einsatz

Rafael Nadal darf mit seiner Auslosung bei den ATP Finals durchaus zufrieden sein. Der Spanier trifft in der grünen Gruppe auf Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime und Taylor Fritz. Gegen Letzteren wird der 22-fache Grand-Slam-Sieger am Sonntag ab 21:00 Uhr auch sein Auftaktspiel bestreiten. Das erste Einzelmatch der diesjährigen ATP Finals werden demnach Ruud und Auger-Aliassime ab 14:00 Uhr absolvieren.

Am Montag greift mit Novak Djokovic dann der Turnierfavorit ins Geschehen ein. Der Serbe trifft um 21:00 Uhr auf den an Position zwei gesetzten Stefanos Tsitsipas, den er in der vergangenen Woche beim Masters-1000-Event in Paris-Bercy im Tiebreak des dritten Satzes besiegte. Zuvor werden sich ab 14:00 Daniil Medvedev und Andrey Rublev gegenüberstehen.

Die Spieltage zwei und drei der grünen Gruppe finden am Dienstag bzw. Donnerstag statt, jene der roten Gruppe am Mittwoch bzw. Freitag. Im Halbfinale treffen dann die jeweiligen Gruppenersten auf die Zweitplatzierten, ehe es am Sonntag ab 19:00 Uhr um den Titel geht.

Der Spielplan im Überblick