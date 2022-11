ATP Finals: Rafael Nadal unterliegt Taylor Fritz zum Auftakt in zwei Sätzen

Rafael Nadal hat sein erstes Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin verloren. Der topgesetzte Spanier unterlag Taylor Fritz mit 6:7 (3) und 1:6.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.11.2022, 22:59 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal verlor gegen Taylor Fritz

Enttäuschender Auftakt für Rafael Nadal bei den ATP Finals in Turin. Der 22-fache Grand-Slam-Champion musste sich Taylor Fritz am Sonntagabend mit 6:7 (3) und 1:6 geschlagen geben. In den verbleibenden beiden Gruppenspielen gegen Felix Auger-Aliassime und Casper Ruud steht der topgesetzte Spanier somit bereits gehörig unter Druck.

Fritz war bei seiner ATP-Finals-Premiere nichts von zusätzlichem Druck anzumerken und legte gegen Nadal einen starken Start hin. Im Laufe des ersten Satzes ließ der US-Amerikaner zwar insgesamt drei Breakbälle ungenutzt, bei eigenem Service präsentierte er sich allerdings unantastbar. Dementsprechend verdient setzte sich der 25-Jährige im Tiebreak mit 7:3 durch.

Fritz macht in Satz zwei kurzen Prozess

Fritz blieb auch im zweiten Satz der bessere Spieler und nahm Nadal den Aufschlag zum 3:1 ab. Der Weltranglistenneunte legte wenig später ein weiteres Break zum 5:1 nach und verwandelte nach einer Stunde und 37 Minuten Spielzeit seinen ersten Matchball zum letztlich klaren 7:6 (3) und 6:1-Erfolg.

Während Fritz sich an die Spitze der grünen Gruppe setzte, steht Nadal nun bereits mit dem Rücken zur Wand. Am Dienstag trifft der Spanier auf Auger-Aliassime, Fritz bekommt es mit Ruud zu tun. Der Norweger hatte sein erstes Gruppenspiel am Nachmittag gegen Auger-Aliassime in zwei Sätzen gewonnen.

