ATP Finals: Rafael Nadal verabschiedet sich aus Turin mit Sieg gegen Casper Ruud

Rafael Nadal hat im dritten Gruppenspiel der ATP Finals 2022 in Turin seinen ersten Erfolg gefeiert. Der Spanier besiegte Casper Ruud mit 7:5 und 7:5. Und ist dennoch ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.11.2022, 16:03 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal hat in Turin doch noch einen Sieg gefeiert

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Das Re-Match der French Open 2022 begann unter klaren Vorzeichen: Casper Ruud war bereits für das Halbfinale qualifiziert, Rafael Nadal wusste, dass dies sein letzter Auftritt bei den ATP Finals in diesem Jahr sein würde. Dennoch nahm Nadal die Herausforderung voll an, wer weiß: Vielleicht sieht man sich ja in Australien wieder, da will man einem Gegner, den man in Roland Garros vor ein paar Monaten dominiert hat, keine Flausen in den Kopf setzten.

Der erste Satz verlief dann zwar nicht hochklassig, aber doch sehr konzentriert bis zum zwölften Spiel. Dann holte sich Nadal das erste Break des Matches und gleichzeitig den ersten Akt. Und genau deckungsgleich lief auch der zweite Satz ab. Nadal verwerte schließlich seinen zweiten Matchball zum 7:5 und 7:5.

Mit WOW Sport könnt ihr übrigens die nächsten 6 Monate feinste ATP Momente zum halben Preis genießen. Für nur 14,99€ monatlich. Holt euch das 50% OFF Angebot am besten sofort und schaut sämtliche Sport Highlights inklusive ATP Finals in Turin UND Fußball, Formel 1, Eishockey und Handball Kracher. Angebot gültig bis 4.12. .

Um den zweiten Halbfinalplatz neben Ruud werden heute Abend (ab 21 Uhr live bei Sky und bei WOW und in unserem Liveticker) Félix Auger-Aliassime und Taylor Fritz wetteifern. Unter klaren Voraussetzungen: Der Sieger hat sein Ticket für die Vorschlussrunde fix in der Tasche.

Hier das Draw in Turin