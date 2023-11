ATP Finals: Rajeev Ram und Joe Salisbury sichern sich zweites Finalticket

Die US-amerikanisch-britische Paarung Rajeev Ram und Joe Salisbury stehen nach einem Dreisatz-Erfolg über Santiago Gonzalez und Edouard Roger-Vasselin im Endspiel der ATP Finals in Turin.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.11.2023, 20:48 Uhr

© Getty Images Rajeev Ram und Joe Salisbury stehen im Endspiel der ATP Finals in Turin

Rein nach der Papierform waren Rajeev Ram und Joe Salisbury als Außenseiter ins Halbfinale der ATP Finals in Turin gegangen. Am Ende steht das US-amerikanisch-britische Gespann dank eines hart erkämpften Dreisatz-Erfolges jedoch im Endspiel. Ram/Salisbury setzten sich nach 1:47 Stunden Spielzeit mit 7:6 (5), 3:6 und 10:7 gegen Santiago Gonzalez (Mexiko) und Edouard Roger-Vasselin (Frankreich) durch.

Das siegreiche Duo hatte in der Gruppenphase, in der es an Position sechs gereiht war, alle Begegnungen gewonnen und war als klarer Sieger der "Gruppe Rot" ins Semifinale aufgestiegen. Im Finale geht es für Ram/Salisbury nun gegen die spanisch-argentinische Paarung Marcel Granollers und Horacio Zeballos. Die an fünf Gereihten bezwangen im ersten Semifinale am Nachmittag Rohan Bopanna (Indien) und Matthew Ebden (Australien) mit 7:5, 6:4.

Ram/Salisbury hatten auch im Vorjahr das Jahres-Abschlussturnier in Turin für sich entschieden. Damals setzten sich die beiden gegen die kroatische Paarung Nikola Mektic und Mate Pavic mit 7:6 (4), 6:4 durch. In der aktuellen Spielzeit holten sie sich die Titel in Lyon, bei den US Open und in Wien.

