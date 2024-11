ATP Finals: Ruud, de Minaur und Rublev kämpfen um die Qualifikation

Bei den beiden dieswöchigen ATP-Tour-250-Turnieren in Metz und Belgrad kämpfen mit Casper Ruud, Alex De Minaur und Andrey Rublev drei Spieler um die letzten beiden verbleibenden Tickets für die ATP-Finals in Turin. Zieht Novak Djokovic seine Teilnahme an den Finals (wie erwartet) zurück, sind alle drei in Turin dabei.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 05.11.2024, 14:46 Uhr

© Getty Images Casper Ruud und Andrey Rublev kämpfen gemeinsam mit Alex De Minaur um die Qualifikation für die ATP Finals

Mit Casper Ruud, Alex De Minaur und Andrey Rublev rittern noch drei Spieler darum, das Teilnehmerfeld der ATP Finals in Turin zu komplettieren. Nach derzeitigem Stand sind zwar nur mehr zwei Tickets zu vergeben - Ruud, De Minaur und Rublev dürfen sich jedoch berechtigte Hoffnungen darauf machen, dass im Laufe dieser Woche noch ein weiterer Qualifikationsplatz frei wird. Novak Djokovic (derzeit im Race auf Rang sechs gereiht) spielt bekanntlich mit dem Gedanken, seine Saison vorzeitig zu beenden.

Der Dreikampf gestaltet sich jedenfalls äußerst knapp: Ruud hat derzeit die besten Karten und liegt mit 3855 Punkten auf Platz sieben, knapp dahinter folgen de Minaur auf Platz acht (3745 Punkte) und Rublev auf Platz neun (3720 Punkte).

Alle Augen auf Metz und Belgrad gerichtet

Die Entscheidung fällt diese Woche bei den beiden parallel stattfindenden ATP-Tour-250-Turnieren in Metz und Belgrad. Während Rublev und Ruud in Frankreich an den Start gehen, schlägt der Australier De Minaur in der serbischen Hauptstadt auf.

In der ersten Runde erhielten alle drei ein Freilos. Der in Metz topgesetzte Rublev bekommt es in Runde zwei mit dem Italiener Lorenzo Sonego zu tun, der an Nummer zwei gesetzte Ruud wartet auf den Sieger aus dem Duell zwischen Roberto Bautista Agut und Benjamin Bonzi.

Wawrinka als früher Stolperstein?

Auf Alex de Minaur wiederum könnte in Belgrad in Runde zwei ein Duell mit Stan Wawrinka warten. Das Schweizer Urgestein trifft in seiner Erstrundenpartie in der serbischen Hauptstadt auf Lokalmatador Laslo Djere.

Im Kampf um die Teilnahme an den ATP Finals gilt es jedenfalls nicht nur einen Blick auf die Ergebnisse bei den beiden ATP-Turnieren zu richten - auch die finale Entscheidung von Novak Djokovic bezüglich eines (Nicht)-Antretens in Turin wird mit Spannung erwartet.

