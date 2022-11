ATP Finals: Ruud startet mit Sieg gegen Auger-Aliassime

Casper Ruud hat das erste Einzel-Match bei den ATP Finals 2022 in Turin gewonnen. Der Norweger besiegte Félix Auger-Aliassime mit 7:6 (4) und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2022, 16:14 Uhr

© Getty Images Casper Ruud ist mit einem Sieg in die ATP Finals gestartet

Das kommt ein wenig überraschend: Denn für Casper Ruud ist der Herbst nach seinem Finaleinzug bei den US Open nicht besonders gut verlaufen. Félix Auger-Aliassime dagegen hat in den vergangenen Wochen die Turniere in Florenz, Antwerpen und Basel gewonnen, beim Laver Cup in London auch Novak Djokovic besiegt. Im ersten Einzel-Match der ATP Finals 2022 setzte sich aber dann doch Ruud durch.

Der erste Satz verlief auf dem schnellen Untergrund in Turin ohne Aufschlagverluste, musste im Tiebreak entschieden werden. Da schenkte Auger-Aliassime seinem Gegner zunächst mit einem Doppelfehler ein Minibreak. Und mit zwei weiteren Fehlern auch den Satz. In Durchgang zwei gelang es Ruud im siebenten Spiel, Auger-Aliassime den Aufschlag abzunehmen. Und das reichte am Ende auch zum 7:6 (4) und 6:4.

Nadal am Abend gegen Fritz

Im zweiten Einzel der grünen Gruppe treffen am Abend Debütant Taylor Fritz und Rafael Nadal aufeinander (ab 21 Uhr live im TV und Livestream bei Sky). Nadal hat den Saisonabschluss noch nie für sich entscheiden können.

Das allererste Match des diesjährigen Masters gewannen übrigens Lloyd Glasspool und Hari Helliovaara. Der Brite und sein finnischer Partner besiegten die French-Open-Champions Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer mit 7:5 und 7:6 (3).

Hier das Einzel-Draw in Turin