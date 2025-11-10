ATP Finals: Sinner schlägt angeschlagenen Auger-Aliassime

Jannik Sinner hat sein erstes Gruppenmatch bei den ATP Finals in Turin gegen Félix Auger-Aliassime mit 7:5 und 6:1 gewonnen und trifft am Mittwoch auf Alexander Zverev.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.11.2025, 22:23 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner am Montagabend in Turin

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Das war ein hartes Stück Arbeit für den Titelverteidiger von Turin! Aber am Ende konnte sich Jannik Sinner gegen Félix Auger-Aliassime eben doch mit 7:5 und 6:1 behaupten. Auch weil Auger-Aliassime ab Ende des ersten Satzes von einer Verletzung gehandicappt war.

Dabei hatte der Kanadier extrem aggressiv begonnen, keinen Zentimeter an der Grundlinie freiwillig aufgegeben. So blieb Auger-Aliassime bei eigenem Aufschlag gut im Match. Chancen als Rückschläger hatte er jedoch keine. Sinner dagegen blieb stabil, auch wenn er erst seinen zweiten Satzball nach knapp einer Stunde Spielzeit nutzte.

Auger-Aliassime ruft spät den Physio

Danach nahm sich Auger-Aliassime eine Toilettenpause. Der Außenseiter, der sich als letzter Spieler regulär für die ATP Finals 2025 qualifiziert hatte, schien plötzlich mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Nahm sich aber eben keine medizinische Auszeit. Sinner schaute nach dem gewonnenen ersten Satz zwar etwas besorgt in Richtung seines Gegners. Aber natürlich verteilte der Lokalmatador keine Geschenke.

Im Gegenteil: Sinner holte sich gleich das Break zum 2:0. Auger-Aliassime versuchte sich am sofortigen Comeback, kam allerdings über einen Einstand nicht hinaus. Erst jetzt bestellte „FAA“ den Physiotherapeuten. Der sich um die linke Wade bemühte. Sinner ließ im folgenden Spiel zwei Chancen zum 4:0 aus, es wäre wohl die endgültige Entscheidung gewesen.

Eben diese fiel wenige Augenblicke später eben zum 5:1. Nach 100 Minuten Spielzeit hatte Jannik Sinner den Sieg in der Tasche.

Sinner am Mittwoch gegen Zverev

Wie es mit Félix Auger-Aliassime bei diesen ATP Finals weitergeht, wird man sehen. Planmäßig steht am Mittwoch das Treffen mit Ben Shelton an. Jannik Sinner dagegen bekommt es im Duell der beiden Sieger der ersten Gruppenmatches mit Alexander Zverev zu tun. Der Deutsche hatte ja schon gestern gegen Shelton in zwei Sätzen gewonnen - und dabei im zweiten Durchgang ein 3:6 im Tiebreak noch aufholen können.

Morgen ist allerdings erst einmal die Gruppe Jimmy Connors dran. Da bekommt es Carlos Alcaraz um 14 Uhr mit Taylor Fritz zu tun. Am Abend spielt dann der zweite Italiener im Einzelfeld, Lorenzo Musetti, gegen Alex de Minaur.



