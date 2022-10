ATP Finals: Stefanos Tsitsipas löst Ticket für Turin

Stefanos Tsitsipas wird auch in diesem Jahr an den ATP Finals teilnehmen. Der Grieche qualifizierte sich als vierter Spieler für das Jahresabschlussfinale der acht besten Spieler.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.10.2022, 12:36 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas wird auch dieses Jahr in Turin spielen

Das ganz große Highlight blieb Stefanos Tsitsipas in dieser Saison bislang schuldig, dennoch steht bereits jetzt fest, dass der Grieche auch heuer an den ATP Finals in Turin teilnehmen wird. Der 24-Jährige qualifizierte sich nach Rafael Nadal, Carlos Alcaraz und Casper Ruud als vierter Spieler für das Jahreabschlussfinale der acht besten Spieler.

Für Tsitsipas ist es bereits die vierte ATP-Finals-Teilnahme en suite. 2019 holte der aktuelle Weltranglistensechste - damals noch in London - mit einem Finalsieg über Dominic Thiem den Titel, im Vorjahr musste der Grieche nach seinem Auftaktmatch gegen Andrey Rublev aufgrund von Ellbogenproblemen aufgeben.

Die diesjährigen ATP Finals finden vom 13. bis 20. November in Turin statt. Aktuell haben Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime und Novak Djokovic die besten Karten, das Teilnehmerfeld in der italienischen Metropole zu komplettieren.

Der aktuell Stand im Race to Turin