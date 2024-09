Zverev und Alcaraz neben Sinner bereits für Turin qualifiziert

Nach Lokalmatador Jannik Sinner, der bereits vor den US Open schon für die ATP-Finals qualifiziert war, können nun auch Alexander Zverev und Carlos Alcaraz fix für den Trip nach Turin planen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.09.2024, 19:41 Uhr



© Getty Images Neben Lokalmatador Jannik Sinner sind auch Alexander Zverev und Carlos Alcaraz in Turin startberechtigt.

Dank eines starken ersten Halbjahrs, gekrönt vom Gewinn der Australian Open, qualifizierte sich Jannik Sinner als erster Spieler für die ATP-Finals. Den Verlust der 400 Punkte vom Masters-Event in Indian Wells, die ihm aufgrund der positiven Dopingtests nachträglich abgezogen wurden, kompensierte der 23-jährige eindrucksvoll mit seinem zweiten Major-Championat bei den US Open.

Auch vor heimischem Publikum möchte der Südtiroler endlich die ganz große Trophäe in die Höhe recken. Im letzten Jahr erreichte der Weltranglistenerste das Finale der ATP-Finals, musste sich aber dort dem Serben Novak Djokovic geschlagen geben. Als kleine Wiedergutmachung revanchierte er sich anschließend am Olympiasieger im Halbfinale bei den Davis-Cup Finals, wo er das italienische Team zum Titelgewinn führen konnte.

Beste Erinnerungen an die ATP-Finals hat Alexander Zverev. Der 27-jährige Hamburger konnte 2018 und 2021 beim Saisonabschlussturnier triumphieren und wird in diesem Jahr alles daransetzen, ein gewichtiges Wort um seine dritte Krone mitzureden. Trotz seines enttäuschenden Ausscheidens im Viertelfinale der US Open gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz steht der Olympiasieger von Tokio mit Platz 2 auf seinem Karrierehoch und weist bereits genügend Punkte auf, um in Turin erneut fix dabei zu sein.

Auch Carlos Alcaraz darf sich nach seinem frühen Ausscheiden zumindest mit der bereits sicheren Teilnahme bei den ATP-Finals trösten. Bislang war das Abschlussturnier noch nicht der ganz große Erfolg für den Weltranglisten-3. 2022 war der Spanier zwar vor Ort und wurde als Weltranglistenerster zum Saisonende geehrt, konnte aber aufgrund einer Verletzung nicht antreten. Im letzten Jahr schaffte er es nach einer Auftaktniederlage gegen Zverev bis ins Halbfinale, musste sich aber dort dem späteren Sieger Djokovic geschlagen geben.

Punktemäßig noch liefern muss Novak Djokovic, um in Turin das Projekt Titelverteidigung angehen zu können. Aktuell rangiert der Serbe im „Race to Turin“ nach seinem frühen Ausscheiden bei den US Open auf Platz 9. Die direkt vor ihm befindlichen Alex de Minaur (Platz 8) und Andrey Rublev (Platz 7) weisen aber nur einen sehr geringen Punktevorsprung auf, weshalb mit einem Antreten des 37-jährigen zu rechnen ist. Ziemlich sicher dabei sein dürften Daniil Medvedev, Taylor Fritz und Casper Ruud, die auf den Plätzen 4 bis 6 rangieren.

Hier der aktuelle Stand im “Race to Turin”