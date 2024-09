US Open: Jannik Sinner stürmt zum zweiten Major-Titel!

Jannik Sinner hat nach den Australian Open nun auch die US Open 2024 gewonnen. Der Südtiroler gewann das Finale gegen Taylor Fritz mit 6:3, 6:4 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2024, 22:33 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat nun auch New York City erobert

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Die Nummer eins der Welt war auch in Flushing Meadows eine Nummer zu große für all seine Konkurrenten. Denn Jannik Sinner holte in einem Finale, das erst im dritten Satz so richtig Feuer fing, mit einem 6:3, 6:4 und 7:5 gegen Taylor Fritz erstmals den Titel bei den US Open. Damit wurden die Hoffnungen der US-amerikanischen Fans auf den ersten männlicher Champion aus den USA seit 2003 erneut enttäuscht.

Sinner war trotz einer 1:1-Bilanz als klarer Favorit in die Partie mit Fritz gegangen. Weil er bei den Australian Open schon einen Grand-Slam-Titel geholt hatte. Und weil Taylor Fritz noch nie so weit bei einem der vier größten Turniere der Tenniswelt gekommen ist. Sinner begann standesgemäß mit einem frühen Break, das Fritz aber aufholte. Das erwies sich aber als Strohfeuer, das Sinner schnell löschte. Und den ersten Satz sicher mit 6:3 ins Ziel brachte.

Sinner nimmt das Publikum wieder raus

Fritz wurde nun offensiver, gezwungenermaßen. Durchgang zwei verlief daraufhin ausgeglichener. Bis zum zehnten Spiel, in dem sich Sinner fast geschäftsmäßig das Break und auch den Satz zum 6:4 holte.

So richtig Stimmung kam erst im dritten Akt auf. Da wehrte Fritz beim Stand von 2:3 zwei Breakchancen ab. Und schaffte es danach erstmals, Jannik Sinner dessen Service zu klauen. Sinner schnaufte kurz durch, schaffte im letzten Abdruck das Re-Break zum 5:5. Und nahm so das Publikum wieder aus dem Spiel. Wenige Augenblicke später verzog Taylor Fritz einen geschwungenen Vorhand-Volley. Und Jannik Sinner hatte zwei Matchbälle. Und die Nummer eins der Welt verwertete gleich den ersten.

