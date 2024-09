ATP Race: Krawietz und Pütz untermauern Turin-Anspruch

Mit ihrem Finaleinzug bei den US Open sollten Kevin Krawietz und Tim Pütz ihren Startplatz bei den ATP Finals eigentlich sicher haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.09.2024, 10:22 Uhr

© Getty Images Mit Kevin Krawietz und Tim Pütz sollte man in Turin zwingend rechnen

Die Niederlage im Endspiel der US Open gegen Max Purcell und Jordan Thompson mag Kevin Krawietz und Tim Pütz natürlich noch ein wenig wurmen. Zumal im zweiten Satz ja durchaus Chancen da waren, die Australier in eine Verlängerung zu zwingen. Andererseits hatten Krawietz und Pütz sich mit dem tiefen Run fast selbst überrascht, weil der schnelle Hartplatz in New York City nicht deren bevorzugter Untergrund ist.

Sei es, wie es sei: Mit dem Finaleinzug sollte das deutsche Davis-Cup-Doppel seinen Platz bei den ATP Finals in Turin sicher haben.Denn “KraPütz” liegen im Race mit mehr als 4.400 Punkten auf einem sicheren sechsten Platz. Wesley Koolhof und Nikola Mektic, augenblicklich Neunte, müssten schon mal 1.195 Zähler aufholen, um die Deutschen zu überholen. Und dazwischen liegen als “Puffer” ja auch noch die Wimbledon-Champions Harri Heliovaara und Henry Patton bzw. Nathaniel Lammons und Jackson Withrow.

An der Spitze hat es einen Wechsel gegeben: Denn nun führen Marcelo Arevalo und Mate Pavic die Jahreswertung an. Die beiden waren im Halbfinale der US Open trotz einer Breakführung im dritten Satz an Krawietz und Pütz gecsheitert.

Hier der Stand im Doppel-Race