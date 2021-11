ATP Finals: Stefanos Tsitsipas zieht zurück, Cameron Norrie springt ein

Stefanos Tsitsipas hat aufgrund einer Ellbogenverletzung seine Tennissaison 2021 beendet und sich von den ATP Finals 2021 in Turin zurückgezogen. Cameron Norrie springt für den Griechen ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.11.2021, 14:46 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hat seine Saison beendet

Tsitsipas hatte sein erstes Match bei den ATP Finals am Montag gegen Andrey Rublev in zwei Sätzen verloren, am heutigen Abend hätte der French-Open-Finalist gegen Casper Ruud antreten sollen. Das wird aber nun Cameron Norrie übernehmen. Denn Tsitsipas hat aufgrund einer Ellbogenverletzung seine Saison für beendet erklärt.

Am Dienstag hatte bereits Matteo Berrettini das handtuch geworfen - und war (erfolgreich) von seinem Landsmann Jannik Sinner ersetzt worden. Hinter der Gesundheit von Hubert Hurkacz steht dem Vernehmen nach auch noch ein Fragezeichen.